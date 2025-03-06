«Барыс» одержал победу в основное время впервые с середины декабря 2024 года

В Астане, Казахстан, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Казахстанский клуб одержал победу в основное время впервые с 17 декабря 2024 года. Тогда в гостевой встрече «Барыс» всухую победил московское «Динамо» со счётом 2:0. В том матче форвард Антон Бурдасов оформил дубль.

Напомним, подопечные Галыма Мамбеталиева после 62 встреч имеют в активе 33 очка и занимают последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» лишился шансов на выход в плей-офф.