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«Барыс» одержал победу в основное время впервые с середины декабря 2024 года

«Барыс» одержал победу в основное время впервые с середины декабря 2024 года
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В Астане, Казахстан, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Асетов (Бекетаев, Кайыржан) – 17:54 (5x4)     2:0 Логвин (Симонов) – 27:46 (5x5)     2:1 Белоусов (Пьянов) – 31:25 (5x5)     3:1 Сетдиков (Бекетаев) – 58:59 (en)     4:1 Сетдиков – 59:42 (en)    

Казахстанский клуб одержал победу в основное время впервые с 17 декабря 2024 года. Тогда в гостевой встрече «Барыс» всухую победил московское «Динамо» со счётом 2:0. В том матче форвард Антон Бурдасов оформил дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Барыс
Астана
0:1 Бурдасов (Омирбеков, Асетов) – 20:38 (5x5)     0:2 Бурдасов (Савицкий) – 59:04 (en)    

Напомним, подопечные Галыма Мамбеталиева после 62 встреч имеют в активе 33 очка и занимают последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» лишился шансов на выход в плей-офф.

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