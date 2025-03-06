Двукратный обладатель Кубка Стэнли Дюмулин перешёл из «Анахайма» в «Нью-Джерси»

Защитник Брайан Дюмулин перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз» в результате обмена из «Анахайм Дакс», сообщает инсайдер Пьер Лебрюн на своей странице в социальной сети Х. «Утки» взамен получили выбор во втором раунде на драфте 2025 года и проспекта Хермана Траффа.

Напомним, в межсезонье Дюмулин пополнил состав «Анахайма», перейдя из «Сиэтл Кракен». В нынешнем сезоне 33-летний американский защитник провёл 60 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал 14 результативных передач.

Отметим, что американец дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (в 2016-м и 2017-м).

Ранее стало известно, что нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз перенёс операцию и больше не сыграет в нынешнем сезоне.