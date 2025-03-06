Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Дюмулин перешёл из «Анахайма» в «Нью-Джерси»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Дюмулин перешёл из «Анахайма» в «Нью-Джерси»
Комментарии

Защитник Брайан Дюмулин перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз» в результате обмена из «Анахайм Дакс», сообщает инсайдер Пьер Лебрюн на своей странице в социальной сети Х. «Утки» взамен получили выбор во втором раунде на драфте 2025 года и проспекта Хермана Траффа.

Напомним, в межсезонье Дюмулин пополнил состав «Анахайма», перейдя из «Сиэтл Кракен». В нынешнем сезоне 33-летний американский защитник провёл 60 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал 14 результативных передач.

Отметим, что американец дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (в 2016-м и 2017-м).

Ранее стало известно, что нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз перенёс операцию и больше не сыграет в нынешнем сезоне.

Материалы по теме
Официально
Лучший снайпер «Нью-Джерси» Джек Хьюз выбыл до конца сезона из-за травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android