Кузнецов — о дисквалификации за наркотики: что было, то было, ничего уже не изменить

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, как часто проходит допинг-контроль. Напомним, в 2019 году он был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ) на четыре года после обнаружения в его пробе следов кокаина.

– Пять лет назад вы были дисквалифицированы за употребление наркотиков во время чемпионата мира, и с тех пор за вами тянется этот шлейф. В КХЛ часто сдаете допинг?

– Да, уже приезжали в этом году и проверяли. В любой момент могут приехать. В этом сезоне раза три-четыре приезжали. Что было, то было. Ничего уже не изменить. Я фокусируюсь на будущем, — приводит слова Кузнецова «ВсеПроСпорт».