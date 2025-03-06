Сайт The Hockey Writers представил топ-10 российских хоккеистов в НХЛ на данный момент

Журналист Мэтью Затор в статье на сайте The Hockey Writers представил топ-10 российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге на данный момент.
Топ-10 россиян в НХЛ на данный момент по версии The Hockey Writers:
1. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
2. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»;
3. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
4. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
5. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»;
6. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
7. Андрей Свечников, «Каролина Харрикейнз»;
8. Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз»;
9. Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз»;
10. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс».
Отметим, что лучшим бомбардиром среди россиян на данный момент является Никита Кучеров с 90 (28+62) очками в активе.