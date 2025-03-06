Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сайт The Hockey Writers представил топ-10 российских хоккеистов в НХЛ на данный момент

Сайт The Hockey Writers представил топ-10 российских хоккеистов в НХЛ на данный момент
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Мэтью Затор в статье на сайте The Hockey Writers представил топ-10 российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге на данный момент.

Топ-10 россиян в НХЛ на данный момент по версии The Hockey Writers:

1. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
2. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»;
3. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
4. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
5. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»;
6. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
7. Андрей Свечников, «Каролина Харрикейнз»;
8. Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз»;
9. Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз»;
10. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс».

Отметим, что лучшим бомбардиром среди россиян на данный момент является Никита Кучеров с 90 (28+62) очками в активе.

Материалы по теме
Расклад по всем русским в Америке. Овечкин штурмует рекорд века, Кучеров летит за наградой
Расклад по всем русским в Америке. Овечкин штурмует рекорд века, Кучеров летит за наградой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android