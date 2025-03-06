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Сайт The Hockey Writers представил топ-10 российских хоккеистов в НХЛ на данный момент

Журналист Мэтью Затор в статье на сайте The Hockey Writers представил топ-10 российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге на данный момент.

Топ-10 россиян в НХЛ на данный момент по версии The Hockey Writers:

1. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

2. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»;

3. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

4. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

5. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»;

6. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

7. Андрей Свечников, «Каролина Харрикейнз»;

8. Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз»;

9. Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз»;

10. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс».

Отметим, что лучшим бомбардиром среди россиян на данный момент является Никита Кучеров с 90 (28+62) очками в активе.