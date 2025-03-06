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Северсталь — Витязь, результат матча 6 марта 2024, счет 3:0, КХЛ 2024-2025

«Северсталь» прервала серию поражений из трёх матчей, одолев дома «Витязь»
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В Череповце закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Котляревский (Думбадзе) – 12:33 (5x5)     2:0 Буренов (Чебыкин, Пьянов) – 37:07 (5x5)     3:0 Грудинин – 59:48 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 13-й минуте первого периода Михаил Котляревский с передачи Давида Думбадзе открыл счёт во встрече. На 18-й минуте второй двадцатиминутки Николай Буренов с передач Николая Чебыкина и Эмиля Пьянова удвоил преимущество «Северстали». В конце игры Владимир Грудинин установил окончательный счёт в матче.

Вратарь «Северстали» Александр Самойлов провёл пятую «сухую» встречу в сезоне.

Отметим, что череповецкий клуб прервал серию поражений из трёх матчей. «Витязь» же потерпел пятое поражение подряд.

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