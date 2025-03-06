«Металлург» всухую победил «Сочи» в гостях, Вовченко забросил две шайбы

В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

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На седьмой минуте первого периода Даниил Вовченко с передач Робина Пресса и Романа Канцерова открыл счёт во встрече.

На 16-й минуте второго периода Борна Рендулич с передач Егора Яковлева и Никиты Михайлиса удвоил преимущество гостей. На последней минуете периода Даниил Вовченко с передачи Робина Пресса сделал счёт 3:0, оформив дубль.

Вратарь «Металлурга» Александр Смолин оформил свой третий «сухой» матч в сезоне.