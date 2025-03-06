«Металлург» всухую победил «Сочи» в гостях, Вовченко забросил две шайбы
Поделиться
В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Пресс, Канцеров) – 06:37 (5x4) 0:2 Рендулич (Яковлев, Михайлис) – 35:27 (5x5) 0:3 Вовченко (Пресс) – 39:15 (5x4)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На седьмой минуте первого периода Даниил Вовченко с передач Робина Пресса и Романа Канцерова открыл счёт во встрече.
На 16-й минуте второго периода Борна Рендулич с передач Егора Яковлева и Никиты Михайлиса удвоил преимущество гостей. На последней минуете периода Даниил Вовченко с передачи Робина Пресса сделал счёт 3:0, оформив дубль.
Вратарь «Металлурга» Александр Смолин оформил свой третий «сухой» матч в сезоне.
Комментарии
- 6 марта 2025
-
22:02
-
21:42
-
21:38
-
21:14
-
20:50
-
20:32
-
20:15
-
19:55
-
19:46
-
19:42
-
19:20
-
19:11
-
18:49
-
18:33
-
18:14
-
18:00
-
17:43
-
17:25
-
17:11
-
16:47
-
16:29
-
16:12
-
15:55
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:52
-
14:45
-
14:28
-
14:00
-
13:35
-
13:11
-
12:45
-
12:23
-
11:55