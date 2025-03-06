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Сочи — Металлург, результат матча 6 марта 2024, счет 0:3, КХЛ 2024-2025

«Металлург» всухую победил «Сочи» в гостях, Вовченко забросил две шайбы
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В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Пресс, Канцеров) – 06:37 (5x4)     0:2 Рендулич (Яковлев, Михайлис) – 35:27 (5x5)     0:3 Вовченко (Пресс) – 39:15 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На седьмой минуте первого периода Даниил Вовченко с передач Робина Пресса и Романа Канцерова открыл счёт во встрече.

На 16-й минуте второго периода Борна Рендулич с передач Егора Яковлева и Никиты Михайлиса удвоил преимущество гостей. На последней минуете периода Даниил Вовченко с передачи Робина Пресса сделал счёт 3:0, оформив дубль.

Вратарь «Металлурга» Александр Смолин оформил свой третий «сухой» матч в сезоне.

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