«Авангард» одержал 10-ю победу подряд, одолев на выезде «Торпедо»

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В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

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На четвёртой минуте первого периода Кирилл Воронин с передачи Вячеслава Войнова открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Бобби Линч с передачи Ивана Бочарова удвоил преимущество хозяев. На 18-й минуте периода Семён Чистяков с передач Константина Окулова и Рида Буше забросил первую шайбу гостей в игре.

В начале третьего периода Рид Буше с передачи Константина Окулова восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Дамир Шарипзянов с передач Райана Спунера и Рида Буше вывел «Авангард» вперёд.