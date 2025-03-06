«Авангард» одержал 10-ю победу подряд, одолев на выезде «Торпедо»

В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На четвёртой минуте первого периода Кирилл Воронин с передачи Вячеслава Войнова открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Бобби Линч с передачи Ивана Бочарова удвоил преимущество хозяев. На 18-й минуте периода Семён Чистяков с передач Константина Окулова и Рида Буше забросил первую шайбу гостей в игре.
В начале третьего периода Рид Буше с передачи Константина Окулова восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Дамир Шарипзянов с передач Райана Спунера и Рида Буше вывел «Авангард» вперёд.
- 6 марта 2025
-
22:02
-
21:42
-
21:38
-
21:14
-
20:50
-
20:32
-
20:15
-
19:55
-
19:46
-
19:42
-
19:20
-
19:11
-
18:49
-
18:33
-
18:14
-
18:00
-
17:43
-
17:25
-
17:11
-
16:47
-
16:29
-
16:12
-
15:55
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:52
-
14:45
-
14:28
-
14:00
-
13:35
-
13:11
-
12:45
-
12:23
-
11:55