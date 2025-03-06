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Торпедо — Авангард, результат матча 6 марта 2024, счет 2:3, КХЛ 2024-2025

«Авангард» одержал 10-ю победу подряд, одолев на выезде «Торпедо»
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В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
1:0 Воронин (Войнов) – 23:40 (5x5)     2:0 Линч (Бочаров) – 32:10 (5x5)     2:1 Чистяков (Окулов, Буше) – 37:50 (5x5)     2:2 Буше (Окулов) – 42:11 (5x5)     2:3 Шарипзянов (Спунер, Буше) – 44:24 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На четвёртой минуте первого периода Кирилл Воронин с передачи Вячеслава Войнова открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Бобби Линч с передачи Ивана Бочарова удвоил преимущество хозяев. На 18-й минуте периода Семён Чистяков с передач Константина Окулова и Рида Буше забросил первую шайбу гостей в игре.

В начале третьего периода Рид Буше с передачи Константина Окулова восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Дамир Шарипзянов с передач Райана Спунера и Рида Буше вывел «Авангард» вперёд.

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