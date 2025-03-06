Епанчинцев раскритиковал самоотдачу игроков «Сибири» во встрече с «Барысом»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал гостевое поражение клуба от «Барыса» (1:4).
— Если брать по статистике – соперник сегодня выиграл по делу. К сожалению для нас. Больше чем полкоманды не пришли на игру. Осталось всего восемь игр, очень важны все матчи. С такой самоотдачей нельзя выходить на игру. Наш вратарь держал в игре, моментов шесть опасных отразил, но сняли вратаря и пропустили два гола в пустые.
— Стоит говорить о недооценке соперника или это элемент волнения?
— Волнение психологически может быть. Думаю, о недоооценке не может быть речи, взрослые ребята понимают важность каждого матча. Всё идёт от головы. Нужно успокоиться и заиграть в тот хоккей, который они умеют. Они умеют намного лучше, — цитирует Епанчинцева сайт «Сибири».
- 6 марта 2025
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