Епанчинцев раскритиковал самоотдачу игроков «Сибири» во встрече с «Барысом»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал гостевое поражение клуба от «Барыса» (1:4).

— Если брать по статистике – соперник сегодня выиграл по делу. К сожалению для нас. Больше чем полкоманды не пришли на игру. Осталось всего восемь игр, очень важны все матчи. С такой самоотдачей нельзя выходить на игру. Наш вратарь держал в игре, моментов шесть опасных отразил, но сняли вратаря и пропустили два гола в пустые.

— Стоит говорить о недооценке соперника или это элемент волнения?

— Волнение психологически может быть. Думаю, о недоооценке не может быть речи, взрослые ребята понимают важность каждого матча. Всё идёт от головы. Нужно успокоиться и заиграть в тот хоккей, который они умеют. Они умеют намного лучше, — цитирует Епанчинцева сайт «Сибири».