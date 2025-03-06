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Епанчинцев раскритиковал самоотдачу игроков «Сибири» во встрече с «Барысом»

Епанчинцев раскритиковал самоотдачу игроков «Сибири» во встрече с «Барысом»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал гостевое поражение клуба от «Барыса» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Асетов (Бекетаев, Кайыржан) – 17:54 (5x4)     2:0 Логвин (Симонов) – 27:46 (5x5)     2:1 Белоусов (Пьянов) – 31:25 (5x5)     3:1 Сетдиков (Бекетаев) – 58:59 (en)     4:1 Сетдиков – 59:42 (en)    

— Если брать по статистике – соперник сегодня выиграл по делу. К сожалению для нас. Больше чем полкоманды не пришли на игру. Осталось всего восемь игр, очень важны все матчи. С такой самоотдачей нельзя выходить на игру. Наш вратарь держал в игре, моментов шесть опасных отразил, но сняли вратаря и пропустили два гола в пустые.

— Стоит говорить о недооценке соперника или это элемент волнения?
— Волнение психологически может быть. Думаю, о недоооценке не может быть речи, взрослые ребята понимают важность каждого матча. Всё идёт от головы. Нужно успокоиться и заиграть в тот хоккей, который они умеют. Они умеют намного лучше, — цитирует Епанчинцева сайт «Сибири».

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