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Обладатель Кубка Стэнли Райлли Смит вернулся в «Вегас» из «Рейнджерс»

Обладатель Кубка Стэнли Райлли Смит вернулся в «Вегас» из «Рейнджерс»
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33-летний канадский нападающий Райлли Смит перешёл из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х. «Рейнджерс» же получили форварда Брендана Бриссона и выбор в третьем раунде драфта 2025 года от «Сан-Хосе Шаркс».

Напомним, форвард уже выступал за «золотых рыцарей» с 2017 по 2023 год. Вместе с «Вегасом» Райлли Смит стал обладателем Кубка Стэнли в 2023 году.

Нападающий имеет контракт до конца текущего сезона с кэпхитом в $ 5 млн.

В нынешней регулярке Райлли Смит сыграл 58 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 19 результативных передач.

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