Ги Буше — о новом контракте Окулова: очень рад, что мы убедили его остаться в «Авангарде»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после волевой победы над «Торпедо» (3:2) в Нижнем Новгороде прокомментировал новый трёхлетний контракт форварда омского клуба Константина Окулова.

«Я в восторге от Окулова как от игрока и человека. Настоящая мечта любого тренера — работать с такими ребятами. Ещё до подписания Окулова я смотрел видео и восхищался его игрой, сейчас он прогрессирует, он полезен в любых ситуациях, у него шикарный хоккейный интеллект, видение площадки. Очень рад, что нам удалось убедить Константина остаться в «Авангарде», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Форвард присоединился к «Авангарду» по ходу сезона и за 25 матчей набрал 25 (8+17) очков.