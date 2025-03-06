Форвард «Торпедо» Атанасов не доиграл матч с «Авангардом» после жёсткого хита от Буше

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов не доиграл матч с «Авангардом» (2:3) после жёсткого силового приёма от форварда омского клуба Рида Буше в середине второй двадцатиминутки.

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После силового приёма от Буше Атанасов не сразу поднялся со льда. После эпизода Василий участия во встрече больше не принимал. Главный тренер клуба из Нижнего Новгорода Игорь Ларионов общался с судьями по данному эпизоду, однако никакого удаления Буше арбитры встречи не выписали.

В нынешнем сезоне 22-летний Василий Атанасов провёл 59 встреч, в которых забросил 17 шайб и отдал 18 результативных передач.