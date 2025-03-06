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Форвард «Торпедо» Атанасов не доиграл матч с «Авангардом» после жёсткого хита от Буше

Форвард «Торпедо» Атанасов не доиграл матч с «Авангардом» после жёсткого хита от Буше
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Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов не доиграл матч с «Авангардом» (2:3) после жёсткого силового приёма от форварда омского клуба Рида Буше в середине второй двадцатиминутки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После силового приёма от Буше Атанасов не сразу поднялся со льда. После эпизода Василий участия во встрече больше не принимал. Главный тренер клуба из Нижнего Новгорода Игорь Ларионов общался с судьями по данному эпизоду, однако никакого удаления Буше арбитры встречи не выписали.

В нынешнем сезоне 22-летний Василий Атанасов провёл 59 встреч, в которых забросил 17 шайб и отдал 18 результативных передач.

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