Ларионов: это не «Авангард» включился, а мы дали ему включиться ошибками. Дали им кислород

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:3) во встрече, где нижегородский клуб вёл 2:0.

«Хорошая игра. К сожалению, в который раз мы упускаем преимущество, которое создали по игре, по качеству игры. Есть над чем работать, исправлять ошибки, которые сами совершили, сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Когда ментальные ошибки игроков происходят, то сопернику даёшь кислород. Это не «Авангард» включился, это мы дали ему включиться собственными ошибками. Дали им кислород. Да, мы говорили с игроками, что победа выводит в плей-офф. Но это не было самоцелью, ведь мы играли с более опытной и взрослой командой, чем мы. Мы хотели играть матч от чистого сердца, так, как играем дома. Однако ошибка в конце второго периода позволила «Авангарду» вернуться в игру. Были спорные решения арбитров, тут можно дискутировать, но мы не ищем помощи ни от кого, хотим всего добиваться сами», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.