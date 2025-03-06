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Ларионов: это не «Авангард» включился, а мы дали ему включиться ошибками. Дали им кислород

Ларионов: это не «Авангард» включился, а мы дали ему включиться ошибками. Дали им кислород
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:3) во встрече, где нижегородский клуб вёл 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
1:0 Воронин (Войнов) – 23:40 (5x5)     2:0 Линч (Бочаров) – 32:10 (5x5)     2:1 Чистяков (Окулов, Буше) – 37:50 (5x5)     2:2 Буше (Окулов) – 42:11 (5x5)     2:3 Шарипзянов (Спунер, Буше) – 44:24 (5x4)    

«Хорошая игра. К сожалению, в который раз мы упускаем преимущество, которое создали по игре, по качеству игры. Есть над чем работать, исправлять ошибки, которые сами совершили, сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Когда ментальные ошибки игроков происходят, то сопернику даёшь кислород. Это не «Авангард» включился, это мы дали ему включиться собственными ошибками. Дали им кислород. Да, мы говорили с игроками, что победа выводит в плей-офф. Но это не было самоцелью, ведь мы играли с более опытной и взрослой командой, чем мы. Мы хотели играть матч от чистого сердца, так, как играем дома. Однако ошибка в конце второго периода позволила «Авангарду» вернуться в игру. Были спорные решения арбитров, тут можно дискутировать, но мы не ищем помощи ни от кого, хотим всего добиваться сами», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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