Ларионов: это не «Авангард» включился, а мы дали ему включиться ошибками. Дали им кислород

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:3) во встрече, где нижегородский клуб вёл 2:0.
«Хорошая игра. К сожалению, в который раз мы упускаем преимущество, которое создали по игре, по качеству игры. Есть над чем работать, исправлять ошибки, которые сами совершили, сделать правильные выводы и двигаться дальше.
Когда ментальные ошибки игроков происходят, то сопернику даёшь кислород. Это не «Авангард» включился, это мы дали ему включиться собственными ошибками. Дали им кислород. Да, мы говорили с игроками, что победа выводит в плей-офф. Но это не было самоцелью, ведь мы играли с более опытной и взрослой командой, чем мы. Мы хотели играть матч от чистого сердца, так, как играем дома. Однако ошибка в конце второго периода позволила «Авангарду» вернуться в игру. Были спорные решения арбитров, тут можно дискутировать, но мы не ищем помощи ни от кого, хотим всего добиваться сами», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 6 марта 2025
-
23:40
-
23:30
-
23:18
-
22:58
-
22:56
-
22:49
-
22:44
-
22:41
-
22:39
-
22:28
-
22:21
-
22:13
-
22:06
-
22:02
-
21:42
-
21:38
-
21:14
-
20:50
-
20:32
-
20:15
-
19:55
-
19:46
-
19:42
-
19:20
-
19:11
-
18:49
-
18:33
-
18:14
-
18:00
-
17:43
-
17:25
-
17:11
-
16:47
-
16:29
-
16:12