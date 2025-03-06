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Ларионов — о голе Линча: фантастика. Сказал Бобби, что в 12 лет он забивал такие постоянно

Ларионов — о голе Линча: фантастика. Сказал Бобби, что в 12 лет он забивал такие постоянно
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от «Авангарда» (2:3) прокомментировал красивый гол форварда нижегородского клуба Бобби Линча из-под ноги.

«Линч такие голы много забивал в детстве. Вчера у нас был разговор по душам, строгий разговор. Мне было важно, как ребята отреагируют на сказанные слова, и сегодня это сработало. Это лига профессионалов, но иногда приходится прибегать к таким способам. Гол вышел фантастическим, я сказал Бобби, что в 12 лет он забивал такие в каждом матче», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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