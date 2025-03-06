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«Считаю, был нелегальный удар». Ларионов — о травме Атанасова после силового приёма Буше

«Считаю, был нелегальный удар». Ларионов — о травме Атанасова после силового приёма Буше
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от «Авангарда» (2:3) высказался о силовом приёме форварда омского клуба Рида Буше на Василии Атанасове, после чего последний не смог продолжить встречу.

«Свечников не играет не из-за ошибки во встрече со «Спартаком», дело в конкуренции в команде. Он готовится, тренируется, думаю, мы увидим его в следующем матче. Момент с Атанасовым? Не могу спекулировать на том, что произошло. Считаю, что был нелегальный удар, на усмотрение арбитров тут. Но решение не было принято. Завтра утром узнаем вердикт врачей, однако пока всё выглядит не так хорошо», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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