«Такие вещи не забываются». Ларионов — о настрое «Торпедо» на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от «Авангарда» (2:3) поделился ожиданиями от следующей встречи нижегородского клуба с московским «Спартаком». Напомним, в последней игре «Торпедо» вело 4:0 в начале третьего периода, но проиграло красно-белым со счётом 4:7.

«У меня точно есть особое желание реабилитироваться, и я постараюсь это донести. Но ребята не забыли, такие вещи не забываются. Однако мы поговорим об этом в день игры, сейчас важно пережить то, что произошло сегодня, и восстановиться», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что встреча «Торпедо» — «Спартак» состоится 8 марта.