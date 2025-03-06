Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Такие вещи не забываются». Ларионов — о настрое «Торпедо» на матч со «Спартаком»

«Такие вещи не забываются». Ларионов — о настрое «Торпедо» на матч со «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от «Авангарда» (2:3) поделился ожиданиями от следующей встречи нижегородского клуба с московским «Спартаком». Напомним, в последней игре «Торпедо» вело 4:0 в начале третьего периода, но проиграло красно-белым со счётом 4:7.

«У меня точно есть особое желание реабилитироваться, и я постараюсь это донести. Но ребята не забыли, такие вещи не забываются. Однако мы поговорим об этом в день игры, сейчас важно пережить то, что произошло сегодня, и восстановиться», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что встреча «Торпедо» — «Спартак» состоится 8 марта.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Видео
«Считаю, был нелегальный удар». Ларионов — о травме Атанасова после силового приёма Буше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android