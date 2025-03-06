«Такие вещи не забываются». Ларионов — о настрое «Торпедо» на матч со «Спартаком»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от «Авангарда» (2:3) поделился ожиданиями от следующей встречи нижегородского клуба с московским «Спартаком». Напомним, в последней игре «Торпедо» вело 4:0 в начале третьего периода, но проиграло красно-белым со счётом 4:7.
«У меня точно есть особое желание реабилитироваться, и я постараюсь это донести. Но ребята не забыли, такие вещи не забываются. Однако мы поговорим об этом в день игры, сейчас важно пережить то, что произошло сегодня, и восстановиться», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Отметим, что встреча «Торпедо» — «Спартак» состоится 8 марта.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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