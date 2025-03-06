«Наш рискованный шаг оправдался». Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Торпедо»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал волевую победу над «Торпедо» (3:2), где омский клуб уступал 0:2.

«Сегодня получился боевой матч. Мы долго добирались до Нижнего Новгорода, только в пять утра легли спать, поэтому решили, что отменим утреннюю тренировку и раскатку, а приедем только на матч. Проблемы с началом игры были ожидаемы, но к третьему периоду мы полностью вошли в свой ритм, и здорово, что наш рискованный шаг оправдался», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ранее Ги Буше высказался о новом трёхлетнем контракте форварда омского клуба Константина Окулова.