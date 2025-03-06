Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Наш рискованный шаг оправдался». Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Торпедо»

«Наш рискованный шаг оправдался». Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Торпедо»
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал волевую победу над «Торпедо» (3:2), где омский клуб уступал 0:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
1:0 Воронин (Войнов) – 23:40 (5x5)     2:0 Линч (Бочаров) – 32:10 (5x5)     2:1 Чистяков (Окулов, Буше) – 37:50 (5x5)     2:2 Буше (Окулов) – 42:11 (5x5)     2:3 Шарипзянов (Спунер, Буше) – 44:24 (5x4)    

«Сегодня получился боевой матч. Мы долго добирались до Нижнего Новгорода, только в пять утра легли спать, поэтому решили, что отменим утреннюю тренировку и раскатку, а приедем только на матч. Проблемы с началом игры были ожидаемы, но к третьему периоду мы полностью вошли в свой ритм, и здорово, что наш рискованный шаг оправдался», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ранее Ги Буше высказался о новом трёхлетнем контракте форварда омского клуба Константина Окулова.

Материалы по теме
Ги Буше — о новом контракте Окулова: очень рад, что мы убедили его остаться в «Авангарде»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android