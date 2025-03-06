«Не верю в суеверия». Ги Буше отреагировал на 10-матчевую победную серию «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после волевой победы над «Торпедо» (3:2) отреагировал на 10-матчевую победную серию «ястребов».

«Побеждать – всегда хорошо. Но я не из тех, кто следит за какими-то сериями или заглядывает далеко вперёд. Мы фокусируемся на том, что происходит в текущий момент, на тренировке или на матче, если говорить об игровом дне. Не верю ни в какие суеверия, что перед плей-офф неплохо бы проиграть. Каждый раз – это борьба, которую мы хотим выиграть.

Я ничего не менял с момента приезда и не планирую ничего кардинально менять. Мы играем в наш хоккей, стараемся действовать напористо, агрессивно. 80% — это фокус на нашей игре, 20% — смотрим на соперника. Наша задача состоит в том, чтобы хорошо играть в нашу игру. Мне без разницы, какая стадия чемпионата идёт, мы должны выкладываться в каждом матче», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.