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Владелец «Вашингтона» коротко высказался после очередной шайбы Александра Овечкина

Владелец «Вашингтона» коротко высказался после очередной шайбы Александра Овечкина
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Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис на своей странице в социальной сети Х коротко высказался после очередной шайбы капитана клуба Александра Овечкина. Напомним, российский форвард отметился заброшенной шайбой в завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).

«Весёлая ночь. Победы «Уизардс» и «Кэпиталз». Алекс Овечкин забил, осталось девять шайб [до рекорда]! Сегодня я буду хорошо спать!» — написал Леонсис после окончания встреч столичных клубов в НБА и НХЛ.

В текущем розыгрыше НХЛ на счету Овечкина 49 (32+17) очков. Александр сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до девяти шайб.

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