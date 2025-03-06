Результаты матчей КХЛ на 6 марта 2025 года
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Сегодня, 6 марта, прошли шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ли (Балдаев, Коротких) – 30:50 (4x5) 1:1 Уилсон (Комаров, Ливо) – 50:04 (5x5) 1:2 Хмелевски (Ремпал) – 63:41 (3x3)
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Барбер (Хоружев, Брюквин) – 15:05 (5x5) 1:1 Шэн (Петухов, Гутик) – 18:28 (5x4) 1:2 Брюквин (Крощинский, Барбер) – 34:57 (5x5) 2:2 Шулак (Старков, Гутик) – 36:30 (5x5) 2:3 Хоружев (Хлыстов) – 59:59 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Асетов (Бекетаев, Кайыржан) – 17:54 (5x4) 2:0 Логвин (Симонов) – 27:46 (5x5) 2:1 Белоусов (Пьянов) – 31:25 (5x5) 3:1 Сетдиков (Бекетаев) – 58:59 (en) 4:1 Сетдиков – 59:42 (en)
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Котляревский (Думбадзе) – 12:33 (5x5) 2:0 Буренов (Чебыкин, Пьянов) – 37:07 (5x5) 3:0 Грудинин – 59:48 (en)
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Пресс, Канцеров) – 06:37 (5x4) 0:2 Рендулич (Яковлев, Михайлис) – 35:27 (5x5) 0:3 Вовченко (Пресс) – 39:15 (5x4)
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
1:0 Воронин (Войнов) – 23:40 (5x5) 2:0 Линч (Бочаров) – 32:10 (5x5) 2:1 Чистяков (Окулов, Буше) – 37:50 (5x5) 2:2 Буше (Окулов) – 42:11 (5x5) 2:3 Шарипзянов (Спунер, Буше) – 44:24 (5x4)
Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 93 очка в 62 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 81 очко после 61 встречи. Тройку лучших на Западе замыкает минское «Динамо», набравшее 79 очков в 61 матче.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 86 очков в 62 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 85 очков в 63 матчах. Тройку замыкает магнитогорский «Металлург» с 82 очками в 62 играх.
Комментарии
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