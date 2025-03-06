Результаты матчей МХЛ на 6 марта 2025 года
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Сегодня, 6 марта, прошли пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 11:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
Окончен
4 : 7
АКМ Новомосковск
Новомосковск
1:0 Ибрагим (Кравченко, Медведев) – 07:36 (5x5) 1:1 Осипов (Цыганов) – 08:11 (5x5) 1:2 Сухачёв – 18:14 (4x5) 1:3 Уткин (Кубанцев, Клиновский) – 20:49 (5x5) 2:3 Канкин (Русланулы) – 21:58 (4x5) 2:4 Уткин (Клиновский, Ларечнев) – 23:19 (5x4) 2:5 Кажарин (Богданов, Копысов) – 32:35 (5x5) 3:5 Бейсембаев (Канкин) – 43:48 (5x5) 4:5 Кравченко (Амырканов, Сагымбаев) – 49:07 (5x5) 4:6 Уткин (Клиновский) – 51:34 (5x5) 4:7 Клиновский – 59:49 (en)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
1 : 3
Динамо-Шинник
Бобруйск
0:1 Шидловский (Тукач) – 09:00 (5x5) 0:2 Тукач – 32:13 (5x5) 1:2 Паутов (Шуравин, Майстренко) – 44:48 (5x4) 1:3 Павлов (Шидловский) – 59:59 (en)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 4
Академия СКА-Юниор
Московская область
1:0 Рахимов (Калинин, Голиков) – 02:41 (5x5) 2:0 Рахимов (Калинин, Хузин) – 07:32 (5x4) 3:0 Калинин (Голиков) – 10:08 (5x5) 3:1 Сливченко (Рогачёв, Парай) – 28:19 (5x4) 3:2 Масиянский (Карпачевский, Новиков) – 46:25 (5x5) 3:3 Царегородцев (Дубровцев, Билинчук) – 47:37 (5x5) 4:3 Прохоров (Хузин, Рахимов) – 52:27 (5x4) 5:3 Калинин (Рахимов, Голиков) – 57:11 (5x5) 5:4 Рогачёв (Тимашков, Сливченко) – 59:49 (6x4)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Крылья Советов
Москва
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Алмаз
Череповец
0:1 Хомицкий (Прищепа, Семёнов) – 06:00 (5x5) 0:2 Семёнов (Волженков, Фомин) – 24:33 (5x5) 1:2 Бондарь (Заболотный, Архипов) – 38:33 (5x4) 2:2 Максимов (Проскурин, Панин) – 55:52 (5x5) 3:2 Бондарь – 60:42
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946». Армейцы набрали 80 очков после 49 встреч. На втором месте находится МХК «Спартак», заработав 78 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 67 очков.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 74 очка за 46 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (74), на третьем — «Омские Ястребы» (72).
Комментарии
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