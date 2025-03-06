Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей ВХЛ на 6 марта 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 6 марта 2025 года
Комментарии

Сегодня, 6 марта, прошли пять встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 марта 2025, четверг. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
0 : 2
Дизель
Пенза
0:1 Лукин (Погоришный) – 41:26 (5x3)     0:2 Ли (Закиров) – 59:04 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
Окончен
0 : 3
Зауралье
Курган
0:1 Тютнев (Комаристый) – 15:21 (5x4)     0:2 Ерофеев (Верёвкин) – 23:21 (5x5)     0:3 Болтанов – 38:13 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 марта 2025, четверг. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
Окончен
4 : 3
Омские Крылья
Омск
0:1 Холодилин (Казачёк, Рейнгардт) – 01:07 (5x5)     0:2 Кожевников (Орлов, Ахунов) – 02:59 (5x5)     1:2 Поярков (Кормилов) – 09:54 (4x5)     2:2 Фахрутдинов (Вельматов) – 30:40 (5x5)     2:3 Холодилин (Рейнгардт, Долгопятов) – 37:31 (5x5)     3:3 Поярков (Шерстобитов) – 42:57 (5x5)     4:3 Редков (Бякин, Виноградов) – 55:12 (5x4)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 марта 2025, четверг. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
5 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Усманов (Савиков) – 08:28 (5x5)     1:1 Уткин (Макаров, Кокарев) – 13:00 (5x4)     2:1 Лукин (Костенко, Рябов) – 22:33 (5x5)     3:1 Пивчулин (Соловьёв) – 28:05 (5x5)     4:1 Овчинников (Рябов, Савиков) – 32:53 (5x5)     4:2 Сергиевский (Калмыков) – 34:29 (5x5)     4:3 Соколов (Димитров) – 39:49 (5x5)     5:3 Корбит (Усманов, Пивчулин) – 40:31 (5x5)     5:4 Калмыков (Соколов, Цалпанов) – 51:28 (5x4)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
2 : 5
Буран
Воронеж
0:1 Алишлалов (Фаттахов, Брызгалов) – 04:10 (5x5)     0:2 Шипилов (Павликов, Фаттахов) – 13:23 (5x4)     1:2 Шиндяев – 17:26 (4x4)     1:3 Дорохов (Тювилин, Брызгалов) – 17:43 (4x4)     1:4 Алексеев (Митрофанов, Поляков) – 21:26 (5x4)     1:5 Митрофанов (Поляков, Алексеев) – 30:46 (5x5)     2:5 Ермаков (Гизатуллин, Фёдоров) – 53:44 (5x5)    

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 88 очков после 59 матчей. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 87 очками в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 86 очками.

Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 60 встреч.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

Календарь ВХЛ
Турнирная таблица ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android