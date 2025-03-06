Результаты матчей ВХЛ на 6 марта 2025 года
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Сегодня, 6 марта, прошли пять встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 марта 2025, четверг. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
0 : 2
Дизель
Пенза
0:1 Лукин (Погоришный) – 41:26 (5x3) 0:2 Ли (Закиров) – 59:04 (en)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
Окончен
0 : 3
Зауралье
Курган
0:1 Тютнев (Комаристый) – 15:21 (5x4) 0:2 Ерофеев (Верёвкин) – 23:21 (5x5) 0:3 Болтанов – 38:13 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 марта 2025, четверг. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
Окончен
4 : 3
Омские Крылья
Омск
0:1 Холодилин (Казачёк, Рейнгардт) – 01:07 (5x5) 0:2 Кожевников (Орлов, Ахунов) – 02:59 (5x5) 1:2 Поярков (Кормилов) – 09:54 (4x5) 2:2 Фахрутдинов (Вельматов) – 30:40 (5x5) 2:3 Холодилин (Рейнгардт, Долгопятов) – 37:31 (5x5) 3:3 Поярков (Шерстобитов) – 42:57 (5x5) 4:3 Редков (Бякин, Виноградов) – 55:12 (5x4)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 марта 2025, четверг. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
5 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Усманов (Савиков) – 08:28 (5x5) 1:1 Уткин (Макаров, Кокарев) – 13:00 (5x4) 2:1 Лукин (Костенко, Рябов) – 22:33 (5x5) 3:1 Пивчулин (Соловьёв) – 28:05 (5x5) 4:1 Овчинников (Рябов, Савиков) – 32:53 (5x5) 4:2 Сергиевский (Калмыков) – 34:29 (5x5) 4:3 Соколов (Димитров) – 39:49 (5x5) 5:3 Корбит (Усманов, Пивчулин) – 40:31 (5x5) 5:4 Калмыков (Соколов, Цалпанов) – 51:28 (5x4)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
2 : 5
Буран
Воронеж
0:1 Алишлалов (Фаттахов, Брызгалов) – 04:10 (5x5) 0:2 Шипилов (Павликов, Фаттахов) – 13:23 (5x4) 1:2 Шиндяев – 17:26 (4x4) 1:3 Дорохов (Тювилин, Брызгалов) – 17:43 (4x4) 1:4 Алексеев (Митрофанов, Поляков) – 21:26 (5x4) 1:5 Митрофанов (Поляков, Алексеев) – 30:46 (5x5) 2:5 Ермаков (Гизатуллин, Фёдоров) – 53:44 (5x5)
Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 88 очков после 59 матчей. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 87 очками в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 86 очками.
Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 60 встреч.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
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