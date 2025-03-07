Яркие эмоции Овечкина попали на запись в микрофон после гола в ворота «Рейнджерс»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин эмоционально отпраздновал заброшенную шайбу в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ). Для россиянина она стала 885-й в Национальной хоккейной лиге, он сократил отставание до рекорда Уэйна Гретцки (894) до девяти точных бросков. В игре с «Рейнджерс» на Овечкине висел микрофон.

В текущем сезоне на счету российского форварда 32 заброшенные шайбы и 17 результативных передач в 46 встречах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1472 матчах, забив 885 голов и выполнив 714 результативных передач.

В следующей встрече «Вашингтон» сразится с «Детройтом». Игра начнётся утром 8 марта.