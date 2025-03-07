Яркие эмоции Овечкина попали на запись в микрофон после гола в ворота «Рейнджерс»
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин эмоционально отпраздновал заброшенную шайбу в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ). Для россиянина она стала 885-й в Национальной хоккейной лиге, он сократил отставание до рекорда Уэйна Гретцки (894) до девяти точных бросков. В игре с «Рейнджерс» на Овечкине висел микрофон.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа (Уилсон) – 01:04 1:1 Панарин (Джонс, Лафреньер) – 13:37 2:1 Кэррик (Миллер, Борген) – 28:05 2:2 Овечкин (Манджапане, Фрэнк) – 50:28 (pp) 2:3 Уилсон (Строум) – 64:07
В текущем сезоне на счету российского форварда 32 заброшенные шайбы и 17 результативных передач в 46 встречах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1472 матчах, забив 885 голов и выполнив 714 результативных передач.
В следующей встрече «Вашингтон» сразится с «Детройтом». Игра начнётся утром 8 марта.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
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