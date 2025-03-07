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«Я часть истории!» Эмоциональная реакция Манджапане на результативный пас на Овечкина

«Я часть истории!» Эмоциональная реакция Манджапане на результативный пас на Овечкина
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Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Эндрю Манджапане эмоционально отреагировал на результативный пас на российского форварда Александра Овечкина во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа (Уилсон) – 01:04     1:1 Панарин (Джонс, Лафреньер) – 13:37     2:1 Кэррик (Миллер, Борген) – 28:05     2:2 Овечкин (Манджапане, Фрэнк) – 50:28 (pp)     2:3 Уилсон (Строум) – 64:07    

Как сообщает Russian Machine Never Breaks, после своей результативной передачи на Овечкина Манджапане подъехал к товарищам по команде и закричал: «Я часть истории! Я часть истории!»

Для Овечкина эта шайба стала 885-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Александр ещё на один гол сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет девять шайб.

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