«Матвей Мичков — будущая звезда НХЛ». Канадский журналист — об игре новичка «Филадельфии»

Журналист североамериканского хоккейного издания Daily Faceoff Стивен Эллис высказал мнение об игре 20-летнего российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова.

«Мичков был признан лучшим новичком месяца в феврале после того, как забил пять голов и набрал 10 очков в семи играх — неплохо для первого места среди всех новичков. Приятно видеть, что только одно из этих очков было набрано в большинстве.

Ловкий, техничный вингер подвергался критике за свою игру 5 на 5 в этом году, из-за чего он несколько раз оказывался на скамейке запасных. Но всякий раз, когда кто-то начинает сомневаться в нём и его способности выигрывать матчи, Мичков доказывает, что люди ошибаются. Он будущая звезда НХЛ, и у него уже есть та энергия рок-звезды, которой так жаждут фанаты «Флайерз», — написал Эллис в колонке Daily Faceoff о новичках НХЛ сезона-2024/2025.

В текущем сезоне на счету Матвея Мичкова 19 шайб и 26 передач в 60 играх за «Филадельфию».

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