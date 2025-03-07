Уилсон рассказал о стычке с Ремпе из-за Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о стычке с канадским форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ) Мэттом Ремпе из-за россиянина Александра Овечкина.

«Да, он пару раз столкнулся с Овечкиным. Я просто сказал ему: «Кого угодно, но только не его». Мне не нравится, когда парни врезаются в Ови. Он может постоять за себя, он абсолютная машина, но мне нравится игра Ремпе. Он пришёл в лигу, очень усердно работал, привлёк к себе внимание. Он здоровый парень. Мы ещё не раз столкнемся друг с другом в будущем», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.

Овечкин в матче с «Рейнджерс» забил 855-й гол в карьере в НХЛ и сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до девяти шайб.

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