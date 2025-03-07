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Форвард «Рейнджерс» Ремпе: Уилсон кричал мне: «Не делай этого с Овечкиным!»

Форвард «Рейнджерс» Ремпе: Уилсон кричал мне: «Не делай этого с Овечкиным!»
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Канадский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтт Ремпе рассказал о стычке с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ) Томом Уилсоном из-за россиянина Александра Овечкина во время матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа (Уилсон) – 01:04     1:1 Панарин (Джонс, Лафреньер) – 13:37     2:1 Кэррик (Миллер, Борген) – 28:05     2:2 Овечкин (Манджапане, Фрэнк) – 50:28 (pp)     2:3 Уилсон (Строум) – 64:07    

«Он кричал мне: «Не трогай Ови! Не делай этого с Ови! Не трогай Ови!». Я ответил ему, что буду бить, кого захочу», — приводит слова Russian Machine Never Breaks.

Овечкин в этом матче забил 885-й го регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Александр ещё на один гол сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет девять шайб.

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