Шайба Мичкова не помогла «Филадельфии» избежать поражения от лидера Запада «Виннипега»
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В ночь с 6 на 7 марта мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Виннипег Джетс». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли – 08:32 (pp) 0:2 Элерс (Виларди) – 15:13 (pp) 0:3 Коннор (Шайфли, Виларди) – 25:28 0:4 Лаури (Эпплтон, Нидеррайтер) – 29:03 1:4 Мичков – 57:18
Единственная шайба «Филадельфии» на счету 20-летнего российского нападающего Матвея Мичкова, который на 58-й минуте при счёте 0:4 оформил гол престижа для хозяев площадки. Шайбы «Виннипега» забросили Марк Шайфли, Николай Элерс, Кайл Коннор и Адам Лаури.
«Флайерз» проиграли второй матч кряду и отстают от зоны плей-офф Восточной конференции на пять очков. Лидирующие на Западе «Джетс» прервали серию из трёх поражений.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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