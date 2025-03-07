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Шайба Мичкова не помогла «Филадельфии» избежать поражения от лидера Запада «Виннипега»

В ночь с 6 на 7 марта мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Виннипег Джетс». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

Единственная шайба «Филадельфии» на счету 20-летнего российского нападающего Матвея Мичкова, который на 58-й минуте при счёте 0:4 оформил гол престижа для хозяев площадки. Шайбы «Виннипега» забросили Марк Шайфли, Николай Элерс, Кайл Коннор и Адам Лаури.

«Флайерз» проиграли второй матч кряду и отстают от зоны плей-офф Восточной конференции на пять очков. Лидирующие на Западе «Джетс» прервали серию из трёх поражений.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.