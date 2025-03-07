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Филадельфия Флайерз — Виннипег Джетс, результат матча 7 марта 2025, счет 1:4, НХЛ 2024-2025

Шайба Мичкова не помогла «Филадельфии» избежать поражения от лидера Запада «Виннипега»
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В ночь с 6 на 7 марта мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Виннипег Джетс». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли – 08:32 (pp)     0:2 Элерс (Виларди) – 15:13 (pp)     0:3 Коннор (Шайфли, Виларди) – 25:28     0:4 Лаури (Эпплтон, Нидеррайтер) – 29:03     1:4 Мичков – 57:18    

Единственная шайба «Филадельфии» на счету 20-летнего российского нападающего Матвея Мичкова, который на 58-й минуте при счёте 0:4 оформил гол престижа для хозяев площадки. Шайбы «Виннипега» забросили Марк Шайфли, Николай Элерс, Кайл Коннор и Адам Лаури.

«Флайерз» проиграли второй матч кряду и отстают от зоны плей-офф Восточной конференции на пять очков. Лидирующие на Западе «Джетс» прервали серию из трёх поражений.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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