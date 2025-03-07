«Каролина» минимально обыграла «Бостон» в матче НХЛ

На стадионе «Леново Центр» в Роли (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Бостон Брюинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Себастьян Ахо, Брент Бёрнс и Сет Джарвис. За «Бостон» отличился Морган Гики, оформивший дубль.

«Каролина» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 78 очков в 63 матчах. «Бостон» занимает 12-е место на Востоке, набрав 64 очка в 63 встречах.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Виннипегом», а «Бостон» встретится с «Тампой».

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