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«Каролина» минимально обыграла «Бостон» в матче НХЛ

«Каролина» минимально обыграла «Бостон» в матче НХЛ
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На стадионе «Леново Центр» в Роли (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Бостон Брюинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Ахо – 06:29 (sh)     1:1 Гики (Заха, Пик) – 18:55     2:1 Бёрнс (Котканиеми, Холл) – 22:06     2:2 Гики (Пастрняк, Пик) – 41:14     3:2 Джарвис – 59:41    

В составе победителей голами отметились Себастьян Ахо, Брент Бёрнс и Сет Джарвис. За «Бостон» отличился Морган Гики, оформивший дубль.

«Каролина» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 78 очков в 63 матчах. «Бостон» занимает 12-е место на Востоке, набрав 64 очка в 63 встречах.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Виннипегом», а «Бостон» встретится с «Тампой».

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