Две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Баффало»
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На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Пол (Макдона, Хагель) – 05:01 1:1 Далин (Маклауд, Бенсон) – 05:17 2:1 Рэддиш (Гиргенсонс) – 05:53 2:2 Так – 08:20 2:3 Кребс (Маклауд, Бенсон) – 17:09 3:3 Гюнцель (Чернак, Кучеров) – 20:58 3:4 Томпсон (Далин, Петерка) – 29:35 (pp) 3:5 Петерка – 32:40 4:5 Гюнцель (Пойнт, Пол) – 37:43 5:5 Гюнцель (Хагель, Рэддиш) – 38:46 (pp) 6:5 Бьёркстранд (Гурд, Кучеров) – 41:40
В составе победителей голами отметились Ник Пол, Даррен Рэддиш, Джейк Гюнцель (хет-трик) и Оливер Бьёркстранд. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи. За «Баффало» отличились Расмус Далин, Алекс Так, Пейтон Кребс, и Джон-Джейсон Петерка.
В следующем матче «Тампа» сыграет с «Бостоном», а «Баффало» встретится с «Флоридой».
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