Две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Баффало»

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:5.

В составе победителей голами отметились Ник Пол, Даррен Рэддиш, Джейк Гюнцель (хет-трик) и Оливер Бьёркстранд. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи. За «Баффало» отличились Расмус Далин, Алекс Так, Пейтон Кребс, и Джон-Джейсон Петерка.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Бостоном», а «Баффало» встретится с «Флоридой».

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