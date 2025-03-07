«Флорида» переиграла «Коламбус» с «сухим» матчем Сергея Бобровского
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В ночь с 6 на 7 марта мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победа со счётом 2:0 осталась за хозяевами площадки.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Райнхарт – 05:58 (pp) 2:0 Самоскевич (Барков, Райнхарт) – 26:34 (pp) 3:0 Барков (Райнхарт, Беннетт) – 57:48
Ворота «Пантерз» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который в этой игре не пропустил ни одной шайбы, отразив все 16 бросков в створ (100%).
Голы «Флориды» на счету Сэма Райнхарта, Мэки Самоскевича и Александра Баркова, при этом Райнхарт и Барков набрали по три очка, добавив к голам ассистентские дубли.
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