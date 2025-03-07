«Флорида» переиграла «Коламбус» с «сухим» матчем Сергея Бобровского

В ночь с 6 на 7 марта мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победа со счётом 2:0 осталась за хозяевами площадки.

Ворота «Пантерз» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который в этой игре не пропустил ни одной шайбы, отразив все 16 бросков в створ (100%).

Голы «Флориды» на счету Сэма Райнхарта, Мэки Самоскевича и Александра Баркова, при этом Райнхарт и Барков набрали по три очка, добавив к голам ассистентские дубли.