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Флорида Пантерз — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 7 марта 2025, счет 3:0, НХЛ 2024-2025

«Флорида» переиграла «Коламбус» с «сухим» матчем Сергея Бобровского
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В ночь с 6 на 7 марта мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победа со счётом 2:0 осталась за хозяевами площадки.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Райнхарт – 05:58 (pp)     2:0 Самоскевич (Барков, Райнхарт) – 26:34 (pp)     3:0 Барков (Райнхарт, Беннетт) – 57:48    

Ворота «Пантерз» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который в этой игре не пропустил ни одной шайбы, отразив все 16 бросков в створ (100%).

Голы «Флориды» на счету Сэма Райнхарта, Мэки Самоскевича и Александра Баркова, при этом Райнхарт и Барков набрали по три очка, добавив к голам ассистентские дубли.

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