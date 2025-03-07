Матвей Мичков опередил Селебрини и стал первым новичком текущего сезона НХЛ с 20 голами
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20-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков забросил свою 20-ю шайбу в сезоне-2024/2025 НХЛ, который является для него первым в карьере. В домашнем матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» (1:4) форвард записал на свой счёт единственный гол «Флайерз», отличившись на 58-й минуте.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли – 08:32 (pp) 0:2 Элерс (Виларди) – 15:13 (pp) 0:3 Коннор (Шайфли, Виларди) – 25:28 0:4 Лаури (Эпплтон, Нидеррайтер) – 29:03 1:4 Мичков – 57:18
Благодаря этому Мичков опередил в гонке снайперов-новичков нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини, в активе которого 19 заброшенных шайб, и стал первым новичком текущего сезона, который достиг отметки в 20 голов.
Также на счету Матвея 26 результативных передач. На достижение статистики 20+26 ему потребовалась 61 игра.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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