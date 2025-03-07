Сергей Бобровский вошёл в топ-10 вратарей в истории НХЛ по числу побед, догнав Эспозито

36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал 423-ю победу в 742 матчах регулярных чемпионатов НХЛ и вошёл в десятку лучших вратарей в истории лиги по этому показателю. В домашней встрече с «Коламбус Блю Джекетс» Бобровский оформил шат-аут, что позволило «пантерам» выиграть со счётом 3:0.

Благодаря этому Сергей догнал по числу побед и опередил по скорости их достижения находившегося ранее на десятом месте Тони Эспозито, в активе которого 423 победы в 886 матчах. Девятую строчку рейтинга занимает Жак Плант — 437 побед в 837 матчах.

Рекорд по количеству побед в регулярных чемпионатах НХЛ принадлежит Мартину Бродо — 691 выигранный матч из 1266.

Видео: Реакция Сергея Бобровского на чемпионский перстень «Флориды»