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Сергей Бобровский вошёл в топ-10 вратарей в истории НХЛ по числу побед, догнав Эспозито

Сергей Бобровский вошёл в топ-10 вратарей в истории НХЛ по числу побед, догнав Эспозито
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36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал 423-ю победу в 742 матчах регулярных чемпионатов НХЛ и вошёл в десятку лучших вратарей в истории лиги по этому показателю. В домашней встрече с «Коламбус Блю Джекетс» Бобровский оформил шат-аут, что позволило «пантерам» выиграть со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Какко (Бенирс, Райт) – 06:32 (pp)     1:1 Луостаринен (Лунделль, Миккола) – 31:37     1:2 Макканн (Ларссон, Райт) – 47:03    

Благодаря этому Сергей догнал по числу побед и опередил по скорости их достижения находившегося ранее на десятом месте Тони Эспозито, в активе которого 423 победы в 886 матчах. Девятую строчку рейтинга занимает Жак Плант — 437 побед в 837 матчах.

Рекорд по количеству побед в регулярных чемпионатах НХЛ принадлежит Мартину Бродо — 691 выигранный матч из 1266.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Реакция Сергея Бобровского на чемпионский перстень «Флориды»

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