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«Миннесота» обменяла Марата Хуснутдинова в «Бостон»

«Миннесота» обменяла Марата Хуснутдинова в «Бостон»
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«Миннесота Уайлд» обменяла российского нападающего Марата Хуснутдинова в «Бостон Брюинз». Об этом сообщает пресс‑служба НХЛ.

«Уайлд» в свою очередь приобрели форварда Джастина Бразо в обмен на Хуснутдинова, Якуба Лауко и право выбора в шестом раунде драфта НХЛ‑2026.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 22-летний Хуснутдинов провёл 57 матчей за «Уайлд», в которых набрал 7 (2+5) очков. Он присоединился к команде 28 февраля 2024 года, подписав контракт новичка.

«Миннесота» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Западной конференции НХЛ с 76 очками. «Бостон» занимает 12-е место на Востоке, набрав 64 очка.

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