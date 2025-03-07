«Миннесота» обменяла Марата Хуснутдинова в «Бостон»

«Миннесота Уайлд» обменяла российского нападающего Марата Хуснутдинова в «Бостон Брюинз». Об этом сообщает пресс‑служба НХЛ.

«Уайлд» в свою очередь приобрели форварда Джастина Бразо в обмен на Хуснутдинова, Якуба Лауко и право выбора в шестом раунде драфта НХЛ‑2026.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 22-летний Хуснутдинов провёл 57 матчей за «Уайлд», в которых набрал 7 (2+5) очков. Он присоединился к команде 28 февраля 2024 года, подписав контракт новичка.

«Миннесота» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Западной конференции НХЛ с 76 очками. «Бостон» занимает 12-е место на Востоке, набрав 64 очка.