Реакция Кучерова на воспитательные меры главного тренера «Тампы» после ошибки россиянина

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:5.

По ходу матча главный тренер «Тампы» Джон Купер не выпустил российского нападающего Никиту Кучерова на лёд для реализации большинства. Это произошло из-за грубой ошибки россиянина в своей зоне, которая привела к голу Джей-Джея Петерки.

Видео гола:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

ВИДЕО реакции Никиты Кучерова на решение Джона Купера.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Бостоном», а «Баффало» встретится с «Флоридой».

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