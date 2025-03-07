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Реакция Кучерова на воспитательные меры главного тренера «Тампы» после ошибки россиянина

Реакция Кучерова на воспитательные меры главного тренера «Тампы» после ошибки россиянина
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На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Пол (Макдона, Хагель) – 05:01     1:1 Далин (Маклауд, Бенсон) – 05:17     2:1 Рэддиш (Гиргенсонс) – 05:53     2:2 Так – 08:20     2:3 Кребс (Маклауд, Бенсон) – 17:09     3:3 Гюнцель (Чернак, Кучеров) – 20:58     3:4 Томпсон (Далин, Петерка) – 29:35 (pp)     3:5 Петерка – 32:40     4:5 Гюнцель (Пойнт, Пол) – 37:43     5:5 Гюнцель (Хагель, Рэддиш) – 38:46 (pp)     6:5 Бьёркстранд (Гурд, Кучеров) – 41:40    

По ходу матча главный тренер «Тампы» Джон Купер не выпустил российского нападающего Никиту Кучерова на лёд для реализации большинства. Это произошло из-за грубой ошибки россиянина в своей зоне, которая привела к голу Джей-Джея Петерки.

Видео гола:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

ВИДЕО реакции Никиты Кучерова на решение Джона Купера.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Бостоном», а «Баффало» встретится с «Флоридой».

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