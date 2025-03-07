Нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон перешёл в «Колорадо» в результате обмена

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон перешёл в «Колорадо Эвеланш» в результате обмена, сообщает пресс-служба клуба из Денвера.

«Колорадо» также получил нападающего Уильяма Дюфора. В «Айлендерс» перешёл защитник Оливер Чюлингтон, нападающий Каллум Ритчи, выбор в первом раунде драфта 2026 года и условный выбор в третьем раунде драфта 2028 года.

В текущем сезоне Нельсон провёл за «островитян» 61 матч, в котором набрал 43 очка — забросил 20 шайб и отдал 23 результативные передачи. Всего в НХЛ на счету 33-летнего нападающего 901 матч, в котором Брок набрал 574 очка — забросил 295 шайб и отдал 279 результативных передач.