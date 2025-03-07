«Колорадо» крупно обыграл «Сан-Хосе», Макар и Маккиннон набрали 11 очков на двоих

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась разгромной победой «лавин» со счётом 7:3.

Главными героями матча стали лидеры «Колорадо» — нападающий Натан Маккиннон и защитник Кейл Макар. На счету форварда дубль и три результативные передачи. Защитник также отметился дублем и четырьмя ассистами. Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев провёл полный матч против бывшего клуба и пропустил семь шайб, отразив 25 бросков. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не смог отметиться результативными действиями.