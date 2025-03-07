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Колорадо Эвеланш — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 7 марта 2025, счёт 7:3, регулярный чемпионат НХЛ

«Колорадо» крупно обыграл «Сан-Хосе», Макар и Маккиннон набрали 11 очков на двоих
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась разгромной победой «лавин» со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кивиранта (Макар) – 04:19 (sh)     2:0 Макар (Друен, Маккиннон) – 06:43 (pp)     2:1 Зеттерлунд (Граф) – 10:08 (pp)     3:1 Друен (Нечас, Лехконен) – 19:57 (pp)     4:1 Нечас (Макар, Маккиннон) – 20:40 (pp)     5:1 Маккиннон (Макар, Мэнсон) – 30:54     6:1 Маккиннон (Лехконен, Макар) – 45:21     6:2 Селебрини (Смит, Эклунд) – 48:10 (pp)     7:2 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 49:00     7:3 Эклунд (Тоффоли, Веннберг) – 57:24    

Главными героями матча стали лидеры «Колорадо» — нападающий Натан Маккиннон и защитник Кейл Макар. На счету форварда дубль и три результативные передачи. Защитник также отметился дублем и четырьмя ассистами. Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев провёл полный матч против бывшего клуба и пропустил семь шайб, отразив 25 бросков. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не смог отметиться результативными действиями.

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