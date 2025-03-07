НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 7 марта

7 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:5. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи.

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась разгромной победой «лавин» со счётом 7:3. Кейл Макар и Натан Маккиннон набрали 11 очков на двоих.