НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 7 марта
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7 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли – 08:32 (pp) 0:2 Элерс (Виларди) – 15:13 (pp) 0:3 Коннор (Шайфли, Виларди) – 25:28 0:4 Лаури (Эпплтон, Нидеррайтер) – 29:03 1:4 Мичков – 57:18
На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:5. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Пол (Макдона, Хагель) – 05:01 1:1 Далин (Маклауд, Бенсон) – 05:17 2:1 Рэддиш (Гиргенсонс) – 05:53 2:2 Так – 08:20 2:3 Кребс (Маклауд, Бенсон) – 17:09 3:3 Гюнцель (Чернак, Кучеров) – 20:58 3:4 Томпсон (Далин, Петерка) – 29:35 (pp) 3:5 Петерка – 32:40 4:5 Гюнцель (Пойнт, Пол) – 37:43 5:5 Гюнцель (Хагель, Рэддиш) – 38:46 (pp) 6:5 Бьёркстранд (Гурд, Кучеров) – 41:40
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Райнхарт – 05:58 (pp) 2:0 Самоскевич (Барков, Райнхарт) – 26:34 (pp) 3:0 Барков (Райнхарт, Беннетт) – 57:48
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Ахо – 06:29 (sh) 1:1 Гики (Заха, Пик) – 18:55 2:1 Бёрнс (Котканиеми, Холл) – 22:06 2:2 Гики (Пастрняк, Пик) – 41:14 3:2 Джарвис – 59:41
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 4
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Гюнтер (Керфут, Кесселринг) – 02:08 1:1 Ларкин (Сёдерблом, Тарасенко) – 03:17 2:1 Берггрен (Мотт, Кейн) – 08:49 2:2 Шмальц (Хэйтон, Келлер) – 33:01 (pp) 2:3 Стенлунд (Кесселринг) – 42:55 2:4 Круз (Макбэйн, Доан) – 47:51
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Ларссон (Данн, Какко) – 00:32 1:1 Форсберг (Сиссонс) – 07:15 2:1 Шей (Стэмкос, О'Райлли) – 23:33 3:1 Форсберг (Маршессо, Дель Гаизо) – 25:48 4:1 Маккэррон (Висблатт, Бэррон) – 39:51 4:2 Макканн (Шварц, Бураковски) – 53:31 (pp) 5:2 Евангелиста (Стэмкос, Стастни) – 57:15 5:3 Эйссимонт (Махура) – 58:14
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Фараби (Коулман) – 02:13 0:2 Баклунд – 22:29 1:2 Джонстон (Дамба, Бенн) – 24:06 2:2 Робертсон (Хинц, Джонстон) – 49:00 3:2 Робертсон (Хинц, Дюшейн) – 64:17
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Перри (Джонс, Макдэвид) – 09:34 1:1 Кофилд – 15:14 2:1 Драйзайтль (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 21:06 (pp) 2:2 Армиа (Хатсон, Эванс) – 30:19 3:2 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 64:53
В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась разгромной победой «лавин» со счётом 7:3. Кейл Макар и Натан Маккиннон набрали 11 очков на двоих.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кивиранта (Макар) – 04:19 (sh) 2:0 Макар (Друен, Маккиннон) – 06:43 (pp) 2:1 Зеттерлунд (Граф) – 10:08 (pp) 3:1 Друен (Нечас, Лехконен) – 19:57 (pp) 4:1 Нечас (Макар, Маккиннон) – 20:40 (pp) 5:1 Маккиннон (Макар, Мэнсон) – 30:54 6:1 Маккиннон (Лехконен, Макар) – 45:21 6:2 Селебрини (Смит, Эклунд) – 48:10 (pp) 7:2 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 49:00 7:3 Эклунд (Тоффоли, Веннберг) – 57:24
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