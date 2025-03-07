Главный тренер «Тампы» объяснил своё решение посадить Кучерова в запас по ходу матча
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал своё решение посадить в запас до конца второго периода нападающего Никиту Кучерова в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:5). Россиянин грубо ошибся, совершив потерю в своей зоне, которая привела к голу в ворота «Тампы».
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Пол (Макдона, Хагель) – 05:01 1:1 Далин (Маклауд, Бенсон) – 05:17 2:1 Рэддиш (Гиргенсонс) – 05:53 2:2 Так – 08:20 2:3 Кребс (Маклауд, Бенсон) – 17:09 3:3 Гюнцель (Чернак, Кучеров) – 20:58 3:4 Томпсон (Далин, Петерка) – 29:35 (pp) 3:5 Петерка – 32:40 4:5 Гюнцель (Пойнт, Пол) – 37:43 5:5 Гюнцель (Хагель, Рэддиш) – 38:46 (pp) 6:5 Бьёркстранд (Гурд, Кучеров) – 41:40
«Его звену была нужна небольшая перезагрузка. Думаю, точно так же, как и всей команде. Но она бы не длилась так долго, если бы он не получил удар шайбой. То есть это просто стечение обстоятельств, на какое-то время у него отнялась нога. Это наложилось на его смены и на большинство в том числе. Не стоит придавать этому другой смысл», – цитирует Купера пресс-служба клуба.
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