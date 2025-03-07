Главный тренер «Тампы» объяснил своё решение посадить Кучерова в запас по ходу матча

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал своё решение посадить в запас до конца второго периода нападающего Никиту Кучерова в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:5). Россиянин грубо ошибся, совершив потерю в своей зоне, которая привела к голу в ворота «Тампы».

«Его звену была нужна небольшая перезагрузка. Думаю, точно так же, как и всей команде. Но она бы не длилась так долго, если бы он не получил удар шайбой. То есть это просто стечение обстоятельств, на какое-то время у него отнялась нога. Это наложилось на его смены и на большинство в том числе. Не стоит придавать этому другой смысл», – цитирует Купера пресс-служба клуба.