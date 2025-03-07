Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Тампы» объяснил своё решение посадить Кучерова в запас по ходу матча

Главный тренер «Тампы» объяснил своё решение посадить Кучерова в запас по ходу матча
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал своё решение посадить в запас до конца второго периода нападающего Никиту Кучерова в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:5). Россиянин грубо ошибся, совершив потерю в своей зоне, которая привела к голу в ворота «Тампы».

НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Пол (Макдона, Хагель) – 05:01     1:1 Далин (Маклауд, Бенсон) – 05:17     2:1 Рэддиш (Гиргенсонс) – 05:53     2:2 Так – 08:20     2:3 Кребс (Маклауд, Бенсон) – 17:09     3:3 Гюнцель (Чернак, Кучеров) – 20:58     3:4 Томпсон (Далин, Петерка) – 29:35 (pp)     3:5 Петерка – 32:40     4:5 Гюнцель (Пойнт, Пол) – 37:43     5:5 Гюнцель (Хагель, Рэддиш) – 38:46 (pp)     6:5 Бьёркстранд (Гурд, Кучеров) – 41:40    

«Его звену была нужна небольшая перезагрузка. Думаю, точно так же, как и всей команде. Но она бы не длилась так долго, если бы он не получил удар шайбой. То есть это просто стечение обстоятельств, на какое-то время у него отнялась нога. Это наложилось на его смены и на большинство в том числе. Не стоит придавать этому другой смысл», – цитирует Купера пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Тренер «Тампы» решил воспитывать Кучерова! Реакция Никиты — бесценна
Видео
Тренер «Тампы» решил воспитывать Кучерова! Реакция Никиты — бесценна
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android