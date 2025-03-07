Инсайдер НХЛ: Микко Рантанен может быть обменян из «Каролины» в «Даллас»

Известный инсайдер НХЛ Эллиот Фридман заявил, что нападающий Микко Рантанен может быть обменян из «Каролины Харрикиейнз» в «Даллас Старз». Напомним, финский форвард по ходу сезона перешёл в «Харрикейнз» из «Колорадо».

«Кое-что ещё на сегодня: слухи говорят, что Микко Рантанен может отправиться в «Даллас», — написал Фридман в соцсети.

Руководство «Каролины» не может договориться с Рантаненом о новом долгосрочном контракте и с большой долей вероятности обменяет финского форварда в дедлайн. После перехода из «Колорадо» статистика финна пошла на спад: за 13 матчей в составе «ураганов» Микко набрал лишь 6 (2+4) очков.