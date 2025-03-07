Макар стал третьим защитником за последние 30 лет, набравшим шесть очков в одном матче НХЛ
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар отметился дублем и четырьмя результативными передачами в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:3). Макар стал третьим защитником за последние 30 лет, набравшим шесть очков в одном матче НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кивиранта (Макар) – 04:19 (sh) 2:0 Макар (Друен, Маккиннон) – 06:43 (pp) 2:1 Зеттерлунд (Граф) – 10:08 (pp) 3:1 Друен (Нечас, Лехконен) – 19:57 (pp) 4:1 Нечас (Макар, Маккиннон) – 20:40 (pp) 5:1 Маккиннон (Макар, Мэнсон) – 30:54 6:1 Маккиннон (Лехконен, Макар) – 45:21 6:2 Селебрини (Смит, Эклунд) – 48:10 (pp) 7:2 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 49:00 7:3 Эклунд (Тоффоли, Веннберг) – 57:24
В предыдущий раз шесть очков в одном матче набирал защитник «Питтсбурга» Крис Летанг 27 декабря 2023 года. Также шесть очков набирал защитник «Монреаля» Шелдон Сурей 10 января 2004 года.
Кейл Макар первый защитник с 1986 года, который забил два гола и отдал четыре передачи в одном матче. Последний раз подобное удавалось легендарному защитнику Полу Коффи 14 марта 1986 года.
Макар повторил лучший результат сезона, принадлежащий Никите Кучерову, по количеству очков в одном матче.
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