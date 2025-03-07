Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макар стал третьим защитником за последние 30 лет, набравшим шесть очков в одном матче НХЛ

Макар стал третьим защитником за последние 30 лет, набравшим шесть очков в одном матче НХЛ
Комментарии

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар отметился дублем и четырьмя результативными передачами в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:3). Макар стал третьим защитником за последние 30 лет, набравшим шесть очков в одном матче НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кивиранта (Макар) – 04:19 (sh)     2:0 Макар (Друен, Маккиннон) – 06:43 (pp)     2:1 Зеттерлунд (Граф) – 10:08 (pp)     3:1 Друен (Нечас, Лехконен) – 19:57 (pp)     4:1 Нечас (Макар, Маккиннон) – 20:40 (pp)     5:1 Маккиннон (Макар, Мэнсон) – 30:54     6:1 Маккиннон (Лехконен, Макар) – 45:21     6:2 Селебрини (Смит, Эклунд) – 48:10 (pp)     7:2 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 49:00     7:3 Эклунд (Тоффоли, Веннберг) – 57:24    

В предыдущий раз шесть очков в одном матче набирал защитник «Питтсбурга» Крис Летанг 27 декабря 2023 года. Также шесть очков набирал защитник «Монреаля» Шелдон Сурей 10 января 2004 года.

Кейл Макар первый защитник с 1986 года, который забил два гола и отдал четыре передачи в одном матче. Последний раз подобное удавалось легендарному защитнику Полу Коффи 14 марта 1986 года.

Макар повторил лучший результат сезона, принадлежащий Никите Кучерову, по количеству очков в одном матче.

Материалы по теме
«Колорадо» крупно обыграл «Сан-Хосе», Макар и Маккиннон набрали 11 очков на двоих
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android