Макар стал третьим защитником за последние 30 лет, набравшим шесть очков в одном матче НХЛ

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар отметился дублем и четырьмя результативными передачами в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:3). Макар стал третьим защитником за последние 30 лет, набравшим шесть очков в одном матче НХЛ.

В предыдущий раз шесть очков в одном матче набирал защитник «Питтсбурга» Крис Летанг 27 декабря 2023 года. Также шесть очков набирал защитник «Монреаля» Шелдон Сурей 10 января 2004 года.

Кейл Макар первый защитник с 1986 года, который забил два гола и отдал четыре передачи в одном матче. Последний раз подобное удавалось легендарному защитнику Полу Коффи 14 марта 1986 года.

Макар повторил лучший результат сезона, принадлежащий Никите Кучерову, по количеству очков в одном матче.