«Эдмонтон» в результате обмена с «Сан-Хосе» получил защитника Джейка Уолмана

«Эдмонтон Ойлерз» в результате обмена с «Сан-Хосе Шаркс» получил защитника Джейка Уолмана, сообщает пресс-служба канадского клуба. «Акулы» получили условный выбор в первом раунде драфта в 2026 году и нападающего Карла Берглунда.

29-летний защитник забил шесть голов и отдал 26 передач, набрав рекордные для себя 32 очка в 50 играх за «Сан-Хосе» в этом сезоне. Всего в НХЛ Уолман забил 31 гол и отдал 52 передачи в 252 играх за «Шаркс», «Детройт» и «Сент-Луис». Уолман был выбран «Блюз» под общим 82-м номером на драфте НХЛ 2014 года и отыграл три сезона в АХЛ, прежде чем начать свою профессиональную карьеру.

Если выбор «Ойлерз» в первом раунде в 2026 году окажется в числе 12 лучших, команда может вместо этого перевести свой выбор в первом раунде 2027 года в «Сан-Хосе». Если «Эдмонтон» решит обменять свой выбор в первом раунде драфта 2027 года до крайнего срока обмена в НХЛ 2026 года, выбор в первом раунде драфта 2026 года автоматически и безоговорочно перейдёт в «Сан-Хосе».