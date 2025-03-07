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«Динамо» М — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 7 марта, в Москве на «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это будет пятая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. В предыдущие четыре матча команды победили победы поровну. В случае победы в сегодняшней игре «Локомотив» гарантирует себе первое место в Западной конференции КХЛ.

На данный момент «Локомотив» возглавляет сводную таблицу КХЛ. Московское «Динамо» после 61 матча расположилось на второй строчке Западной конференции КХЛ.