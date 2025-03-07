Мартин Нечас отреагировал на слухи о возможном обмене Рантанена из «Каролины»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мартин Нечас прокомментировал слухи, согласно которым форвард Микко Рантанен вновь будет обменян в текущем сезоне. Финский форвард перешёл в «Каролину Харрикейнз» в обмен на Нечаса и Джека Друри.

«Разумеется, я слежу за слухами. Я всё ещё общаюсь с ребятами из прежней команды. Для них это сложная ситуация. Вероятно, они должны были знать, что он подпишет контракт с «Каролиной», если попадёт туда. Я не знаю, подпишет он контракт или нет. Но ходит много слухов. Никто не узнает, пока что-то не произойдёт. Я желаю удачи всем ребятам в «Каролине», что бы ни случилось», — цитирует Нечаса пресс-служба клуба из Денвера.

Вероятным местом продолжения карьеры Рантанена называется «Даллас Старз». Клубы ведут переговоры и уже близки к завершению сделки.