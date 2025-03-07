Кейл Макар стал пятым защитником в истории НХЛ по скорости достижения 300 передач в лиге
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар отметился дублем и четырьмя результативными передачами в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:3). Макар стал пятым защитником в истории НХЛ по скорости достижения 300 передач в лиге.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кивиранта (Макар) – 04:19 (sh) 2:0 Макар (Друен, Маккиннон) – 06:43 (pp) 2:1 Зеттерлунд (Граф) – 10:08 (pp) 3:1 Друен (Нечас, Лехконен) – 19:57 (pp) 4:1 Нечас (Макар, Маккиннон) – 20:40 (pp) 5:1 Маккиннон (Макар, Мэнсон) – 30:54 6:1 Маккиннон (Лехконен, Макар) – 45:21 6:2 Селебрини (Смит, Эклунд) – 48:10 (pp) 7:2 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 49:00 7:3 Эклунд (Тоффоли, Веннберг) – 57:24
Макар добрался до отметки в 300 результативных передач за 378 матчей в НХЛ. Быстрее него это делали лишь четверо игроков обороны в истории лиги: Бобби Орр (346 матчей), Брайан Лич (368), Куинн Хьюз (376) и Пол Коффи (377).
Макар стал третьим игроком в истории франшизы «Эвеланш»/«Нордикс» по скорости достижения 300 передач за клуб. Быстрее него это делали Петер Штястны (296 матчей) и Петер Форсберг (328).
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