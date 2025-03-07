Кейл Макар стал пятым защитником в истории НХЛ по скорости достижения 300 передач в лиге

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар отметился дублем и четырьмя результативными передачами в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:3). Макар стал пятым защитником в истории НХЛ по скорости достижения 300 передач в лиге.

Макар добрался до отметки в 300 результативных передач за 378 матчей в НХЛ. Быстрее него это делали лишь четверо игроков обороны в истории лиги: Бобби Орр (346 матчей), Брайан Лич (368), Куинн Хьюз (376) и Пол Коффи (377).

Макар стал третьим игроком в истории франшизы «Эвеланш»/«Нордикс» по скорости достижения 300 передач за клуб. Быстрее него это делали Петер Штястны (296 матчей) и Петер Форсберг (328).