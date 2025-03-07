«Рейнджерс» выменял у «Ванкувера» защитника Карсона Суси

«Нью-Йорк Рейнджерс» в результате обмена с «Ванкувер Кэнакс» на выбор в третьем раунде драфта 2025 года получили защитника Карсона Суси, сообщает пресс-служба «синерубашечников».

30-летний Суси забил три гола и сделал семь результативных передач, набрав 10 очков в 59 играх за «Кэнакс» в этом сезоне. Среди игроков «Ванкувера» он занимает второе место по блок-шотам (92) и пятое по силовым приёмам (86). Он один из 18 игроков НХЛ, у которых 90 или более блок-шотов и 85 или более силовых приёмов. Среди игроков «Кэнакс» Суси занимает третье место по количеству бросков (62).

Суси принял участие в 349 играх НХЛ за карьеру за «Ванкувер», «Сиэтл» и «Миннесоту», забив 26 голов и отдав 58 результативных передач, набрав 84 очка при показателе полезности «+58». Суси был выбран «Миннесотой» в пятом раунде, под общим 137-м номером на драфте НХЛ 2013 года.