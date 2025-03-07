Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 7 марта
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Сегодня, 7 марта, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 11-й тур
07 марта 2025, пятница. 10:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
9 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Крикунов – 00:04 (3x3) 1:1 Марченков (Чурляев) – 02:03 (3x3) 2:1 Варфоломеев (Шмелёв) – 03:06 (3x3) 3:1 Шмелёв (Варфоломеев) – 03:23 (3x3) 3:2 Шайхутдинов (Хмелевски) – 04:31 (3x3) 4:2 Чурляев (Марченков) – 08:24 (3x3) 5:2 Марченков – 12:00 6:2 Марченков (Олейников) – 12:23 (3x3) 6:3 Сулейманов – 13:52 7:3 Варфоломеев (Харькин) – 17:31 (3x3) 8:3 Чурляев (Марченков) – 20:24 (3x3) 9:3 Чурляев (Шмелёв) – 20:59 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 11-й тур
07 марта 2025, пятница. 10:55 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 6
Барыс
Астана
0:1 Мангисбаев (Оспанов) – 01:51 (3x3) 0:2 Александров (Мангисбаев) – 05:31 (3x3) 0:3 Мангисбаев (Александров) – 09:33 (3x3) 0:4 Касенов – 12:26 (3x3) 0:5 Касенов (Колесников) – 14:45 (3x3) 0:6 Касенов (Александров) – 19:34 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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