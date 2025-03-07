Натан Маккиннон стал вторым действующим игроком НХЛ с 10+ матчами с пятью очками
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился дублем и тремя результативными передачами в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:3). Маккиннон стал вторым действующим игроком НХЛ с минимум 10 матчами с пятью очками.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кивиранта (Макар) – 04:19 (sh) 2:0 Макар (Друен, Маккиннон) – 06:43 (pp) 2:1 Зеттерлунд (Граф) – 10:08 (pp) 3:1 Друен (Нечас, Лехконен) – 19:57 (pp) 4:1 Нечас (Макар, Маккиннон) – 20:40 (pp) 5:1 Маккиннон (Макар, Мэнсон) – 30:54 6:1 Маккиннон (Лехконен, Макар) – 45:21 6:2 Селебрини (Смит, Эклунд) – 48:10 (pp) 7:2 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 49:00 7:3 Эклунд (Тоффоли, Веннберг) – 57:24
Вторым действующим игроком с таким достижением является капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 11 матчей с пятью очками.
Маккиннон делит второе место с нападающим Джо Сакиком в истории франшизы «Эвеланш»/«Нордикс» по числу матчей с пятью очками. Больше всех матчей с пятью очками в истории клуба провёл Петер Штястны (12).
Маккинон возглавляет список лучших бомбардиров текущего сезона с 98 (25+73) очками в 63 матчах.
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