Натан Маккиннон стал вторым действующим игроком НХЛ с 10+ матчами с пятью очками

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился дублем и тремя результативными передачами в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:3). Маккиннон стал вторым действующим игроком НХЛ с минимум 10 матчами с пятью очками.

Вторым действующим игроком с таким достижением является капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 11 матчей с пятью очками.

Маккиннон делит второе место с нападающим Джо Сакиком в истории франшизы «Эвеланш»/«Нордикс» по числу матчей с пятью очками. Больше всех матчей с пятью очками в истории клуба провёл Петер Штястны (12).

Маккинон возглавляет список лучших бомбардиров текущего сезона с 98 (25+73) очками в 63 матчах.