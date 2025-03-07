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Задоров «привёз» победный гол в свои ворота на последней минуте из-за сломанной клюшки

Задоров «привёз» победный гол в свои ворота на последней минуте из-за сломанной клюшки
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На стадионе «Леново Центр» в Роли (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Бостон Брюинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2. Победный гол в матче был забит на последней минуте после ошибки защитника «Бостона» Никиты Задорова.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Ахо – 06:29 (sh)     1:1 Гики (Заха, Пик) – 18:55     2:1 Бёрнс (Котканиеми, Холл) – 22:06     2:2 Гики (Пастрняк, Пик) – 41:14     3:2 Джарвис – 59:41    

За 19 секунд до конца при равном счёте 2:2 победный гол забил нападающий «Каролины» Сет Джарвис после ошибки российского защитника «Бостона» Никиты Задорова. Россиянин перед своими воротами пытался отдать пас партнёру, однако при выполнении передачи его клюшка сломалась пополам. Шайба выкатилась прямо на клюшку сопернику, который без помех расстрелял вратаря и принёс победу «Каролине».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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