Сергей Бобровский: благословение — играть в НХЛ и иметь такую жизнь, как у меня

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский заявил, что счастлив играть в НХЛ. Россиянин одержал свою 423-ю победу в НХЛ в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:0) и вышел на 10-е место по этому показателю в истории НХЛ.

«Это благословение — играть в этой лиге и жить такой жизнью, какой я живу. Я наслаждаюсь каждым моментом, когда надеваю хоккейную форму и выхожу играть, будь то тренировка или игра. Я веселюсь с ребятами, работаю для них и стараюсь быть рядом, когда они во мне нуждаются. Опять же, быть частью этой команды — привилегия», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Благодаря этой победе Сергей догнал находившегося ранее на 10-м месте Тони Эспозито, в активе которого 423 победы в 886 матчах. Девятую строчку рейтинга занимает Жак Плант — 437 побед в 837 матчах.