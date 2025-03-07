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Сергей Бобровский: благословение — играть в НХЛ и иметь такую жизнь, как у меня

Сергей Бобровский: благословение — играть в НХЛ и иметь такую жизнь, как у меня
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Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский заявил, что счастлив играть в НХЛ. Россиянин одержал свою 423-ю победу в НХЛ в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:0) и вышел на 10-е место по этому показателю в истории НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Райнхарт – 05:58 (pp)     2:0 Самоскевич (Барков, Райнхарт) – 26:34 (pp)     3:0 Барков (Райнхарт, Беннетт) – 57:48    

«Это благословение — играть в этой лиге и жить такой жизнью, какой я живу. Я наслаждаюсь каждым моментом, когда надеваю хоккейную форму и выхожу играть, будь то тренировка или игра. Я веселюсь с ребятами, работаю для них и стараюсь быть рядом, когда они во мне нуждаются. Опять же, быть частью этой команды — привилегия», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Благодаря этой победе Сергей догнал находившегося ранее на 10-м месте Тони Эспозито, в активе которого 423 победы в 886 матчах. Девятую строчку рейтинга занимает Жак Плант — 437 побед в 837 матчах.

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