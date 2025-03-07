Нападающий московского «Динамо» Сикура рассказал, почему берёт пример с отца и брата

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура заявил, что примером для подражания для него с детства являются его брат и отец.

— Был кто-то, с кого ты брал пример, на кого хотел быть похожим?

— До сих пор я стремлюсь быть похожим на своего отца и брата, они оба — настоящий пример для меня во всём. Мой отец разводит скаковых лошадей, и он «на службе» буквально 24/7. Каждый год он помогает появиться на свет 40-50 жеребятам. Он работает с 10 до полуночи практически каждый день, он очень трудолюбивый и ответственный человек. И он потрясающий отец.

И мой брат всегда был примером не только для меня, но и для ребят, с которыми он играл. В каждой команде он был или ассистентом, или капитаном. Думаю, это очень о многом говорит. Мне не надо ему ничего объяснять, он всё понимает, знает, как всё устроено. Он никогда не играл в КХЛ, но всё равно может поставить себя на моё место и понять все трудности, через которые мне пришлось тут пройти. Он всегда говорит мне: «Будь собой, играй в свой хоккей. Не меняйся, если только это не сделает тебя лучше». Я очень счастлив, что он есть в моей жизни, — цитирует Сикуру пресс-служба бело-голубых.