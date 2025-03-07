Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий московского «Динамо» Сикура рассказал, почему берёт пример с отца и брата

Нападающий московского «Динамо» Сикура рассказал, почему берёт пример с отца и брата
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура заявил, что примером для подражания для него с детства являются его брат и отец.

— Был кто-то, с кого ты брал пример, на кого хотел быть похожим?
— До сих пор я стремлюсь быть похожим на своего отца и брата, они оба — настоящий пример для меня во всём. Мой отец разводит скаковых лошадей, и он «на службе» буквально 24/7. Каждый год он помогает появиться на свет 40-50 жеребятам. Он работает с 10 до полуночи практически каждый день, он очень трудолюбивый и ответственный человек. И он потрясающий отец.

И мой брат всегда был примером не только для меня, но и для ребят, с которыми он играл. В каждой команде он был или ассистентом, или капитаном. Думаю, это очень о многом говорит. Мне не надо ему ничего объяснять, он всё понимает, знает, как всё устроено. Он никогда не играл в КХЛ, но всё равно может поставить себя на моё место и понять все трудности, через которые мне пришлось тут пройти. Он всегда говорит мне: «Будь собой, играй в свой хоккей. Не меняйся, если только это не сделает тебя лучше». Я очень счастлив, что он есть в моей жизни, — цитирует Сикуру пресс-служба бело-голубых.

Матч «Динамо» М — «Локомотив» 7 марта можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android